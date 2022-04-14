أنور قرقاش: الهيمنة الغربية على النظام الدولي في أيامها الأخيرة





أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، حرص دولة الإمارات على علاقاتها مع تركيا وإيران والدول العربية، وذلك بحسب ما نشره موقع جريدة «العين» الإخبارية، مساء الخميس.



جاء ذلك خلال تقديم المحاضرة الرمضانية الثانية، التي عقدها «مجلس محمد بن زايد» واستضافها جامع الشيخ زايد في أبوظبي اليوم الخميس، وتناول فيها عدة محاور رئيسة شملت، الأمن والاستقرار في العالم المتغير وما يعنيه ذلك لدولة الإمارات، والنموذج الإماراتي التنموي في ظل المتغيرات الدولية.



وقال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، إن «دولة الإمارات تسعى دائما لحل خلافاتها مع إيران بالسياسة والدبلوماسية، وتقليص تلك الخلافات»، مؤكدًا أن «الإمارات حريصة على علاقاتها مع تركيا وإيران والدول العربية».



وأضاف أن «الأزمة الأوكرانية لها تبعات على ملف الغذاء وليس فقط الجانب العسكري والسياسي»، مشيرًا إلى أن «الهيمنة الغربية على النظام الدولي في أيامها الأخيرة».



وتابع: «نشهد حاليا تغيرات في النظام الدولي، وطبيعته متغيرة أكثر منها ثابتة، ويجب أن نتابع التغيرات في النظام الدولي من منظور عقلاني».