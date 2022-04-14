 أفشة يواصل تدريباته منفردًا.. واختبار طبي غدًا - بوابة الشروق
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أفشة يواصل تدريباته منفردًا.. واختبار طبي غدًا

عمرو فهمي
نشر في: الخميس 14 أبريل 2022 - 12:00 ص | آخر تحديث: الخميس 14 أبريل 2022 - 12:11 ص

واصل محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أداء تدريباته الاستشفائية في «الجيم» لليوم الثاني على التوالي، وذلك على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالفريق، أن أفشة يواصل تنفيذ برنامجه الاستشفائي للتخلص من الإجهاد العضلي.

وأوضح طبيب الفريق أن حالة اللاعب مطمئنة، وسوف يخضع لفحص طبي جديد غدًا لحسم مشاركته في التدريبات الجماعية للفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الرجاء المغربي مساء السبت المقبل على ملعب الأهلي WE السلام، وذلك في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.


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