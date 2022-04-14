مواجهات مُحتدمة بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في محافظتي الخليل وبيت لحم

اندلعت مواجهات بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، في منطقة باب الزاوية، وسط مدينة الخليل، وفي محافظة بيت لحم الواقعة إلى الجنوب من القدس.

وأطلقت قوات الاحتلال المتمركزة على مدخل شارع الشهداء، بالخليل، قنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، صوب الفلسطينيين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، فيما منعت قوات الاحتلال، رفع آذان المغرب والعشاء في الحرم الإبراهيمي الشريف وقامت برفع الأعلام الإسرائيلية عليه، كما اقتحم عشرات المستوطنين الساحة الشرقية للحرم.

وقال مدير عام الحرم غسان الرجبي إن قوات الاحتلال منعت رفع آذان المغرب والعشاء في الحرم الإبراهيمي وقامت برفع الأعلام الإسرائيلية عليه، كما قامت تلك القوات بالتنكيل بالمصلين وإعاقة وصولهم للحرم وإخضاعهم للتفتيش الجسدي للحد من توافدهم للصلاة فيه.

وأضاف أن عشرات المستوطنين وبحماية قوات الاحتلال اقتحموا الساحة الشرقية للحرم وأقاموا حفلا صاخبًا .. مُشيرًا إلى أن الاحتلال يحاول من وراء تلك الاعتداءات تعزيز وجود المستوطنين في الحرم الإبراهيمي الشريف والحد من التواجد الكبير للمواطنين الفلسطينيين في شهر رمضان المبارك.

وفي محافظة بيت لحم، أصيب، الليلة، إبراهيم صلاح (80 عامًا) بقنبلة صوت في وجهه، أثناء تواجده في شرفة منزله بالبلدة القديمة في الخضر جنوب بيت لحم، كما أصيب العشرات بالاختناق خلال مواجهات في البلدة.

وقال حسين صلاح، إن والده أصيب بقنبلة صوت أطلقها جنود الاحتلال صوب المنزل أثناء تواجده على شرفة المنزل، حيث أصابته في وجهه، ونقل إلى مستشفى "بيت جالا" لتلقي العلاج .

واندلعت مواجهات في البلدة القديمة، مع قوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إصابة عدد آخر بالاختناق.