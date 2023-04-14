بنزيما على رأس قائمة ريال مدريد لمباراة قادش

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أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، قائمة الميرنجي لمباراة قادش، غدًا السبت، على ملعب رامون دي كارانزا، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد وصافة الدوري الإسباني برصيد 59 نقطة، بفارق 13 نقطة كاملة عن برشلونة المتصدر صاحب الـ72 نقطة، بينما يأتي قادش في المركز الـ14 برصيد 31 نقطة.

وجاءت قائمة ريال مدريد على النحو التالي:

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، لويس لوبيز.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ألابا، فاييخو، ناتشو، أودريوزولا، لوكاس فاسكيز، روديجر.

خط الوسط: مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، تشاوميني، داني سيبايوس.

خط الهجوم: هازارد، بنزيما، أسينسيو، رودريجو، ماريانو.