الاتحاد الأوروبي يضيف مجموعة فاجنر الروسية إلى قائمة العقوبات بسبب الهجمات على أوكرانيا

أضاف الاتحاد الأوروبي مجموعة المرتزقة الروسية فاجنر إلى قائمة عقوباته "لمشاركتها النشطة في الحرب الروسية ضد أوكرانيا".



وجاء في بيان إعلان فرض العقوبات، الذي صدر في وقت متأخر من يوم الخميس، إن قوات فاجنر "قادت" الهجمات الروسية على مدينتي سوليدار وباخموت الأوكرانيتين.



وهذه ليست المرة الأولى التي يلاحق فيها الاتحاد الأوروبي الشركة الخاصة التي تعمل كذراع غير رسمي لعمليات الكرملين العسكرية في جميع أنحاء العالم.



وفرض الاتحاد الأوروبي في فبراير الماضي إجراءات عقابية ضد 11 فردا وسبعة كيانات مرتبطة بمجموعة فاجنر. وجرى اتهام بعضهم بانتهاكات لحقوق الإنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى والسودان، بينما تم اتهام البعض الآخر بتعريض الأمن والاستقرار في مالي للخطر.



وجاء في بيان الاتحاد الأوروبي، أن فرض عقوبات على فاجنر مرة أخرى "يؤكد البعد الدولي وخطورة أنشطة المجموعة، فضلا عن تأثيرها المزعزع للاستقرار على البلدان التي تنشط فيها".



بالإضافة إلى ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على المنظمة الإعلامية الروسية "ريا فان". وهي تنتمي إلى مجموعة "باتريوت ميديا"، التي يرأس مجلس إدارتها رئيس مجموعة فاجنر، يفجيني بريجوزين.



وتم اتهام "ريا فان" بالتورط في الدعاية الموالية للحكومة ونشر المعلومات المضللة حول الحرب الروسية الأوكرانية.



يشار إلى أن الإجراءات التقييدية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على الأعمال التي تقوض أو تهدد وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها تنطبق الآن على 1473 فردا و207 كيانات.