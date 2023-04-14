الأوبرا تختتم برنامجها الرمضاني بحفل لشيخ المنشدين ياسين التهامي

اختتمت دار الأوبرا برئاسة الدكتور خالد داغر فعاليات برنامجها الرمضانى بليلة روحانية أحياها شيخ المنشدين ياسين التهامى، وذلك برعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة.

وعلى المسرح المكشوف الذي ازدحم بالمريدين من مختلف محافظات مصر مثلوا كل الشرائح العمرية والاجتماعية خلق الشيخ ياسين التهامى كعادته حالة من السمو الوجدانى جاءت من مناجاة الله، إذ أنشد عددًا من أبيات الأشعار الصوفية، وقصائد المديح النبوى والابتهالات التي تفاعل معها الحضور، كما سأل الله أن يحفظ مصر ويمنّ على الامة الإسلامية بالأمن والأمان والسلامة والطمأنينة، وأن يوفقنا لطاعته واتباع سنة رسوله.

كما أضئ مسرح معهد الموسيقي العربية بحفل ضمن سلسلة كلثوميات وقاده المايسترو صلاح غباشي وتضمن عددا من أعمال كوكب الشرق أم كلثوم منها: القلب يعشق، أروح لمين، يا ظالمنى، غلبت أصالح في روحى، وأدى الأغاني صابرين النجيلي وبسملة كمال.

وعلى مسرح سيد درويش «أوبرا الإسكندرية» تالقت فرقة أم كلثوم للموسيقي العربية بقيادة الدكتور محمد عبدالستار بمختارات من روائع الطرب العربى الشهيرة التي ابدعها كبار الملحنين.