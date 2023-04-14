مدير آثار الإسكندرية يعلن استعدادات قلعة قايتباي لاستقبال الزائرين في عيد الفطر

أعلن محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية، الاستعدادات النهائية التي تجريها قلعة قايتباي لاستقبال الزائرين خلال عيد الفطر المبارك، وذلك خلال تفقده اليوم الجمعة، رافقة محمد عز المشرف علي قلعة قايتباي ومفتشي آثار القلعة.

وقال متولي في بيان اليوم، إنه تم تنسيق الحدائق داخل القلعة وقص النجيلة وتقليم الأشجار والنخيل كما تم عمل صيانة لأحجار قلعة قايتباي من خلال أخصائي الترميم الدقيق وبإشراف الدكتورة منال الغنام رئيس الإدارة المركزية للترميم الدقيق، وعاطف الدباح مدير مكتب الأمين العام، وعبد الحي شحاتة مدير عام إدارة الترميم لآثار ومتاحف الإسكندرية ومطروح.

وقام فريق العمل من أخصائي الترميم الدقيق بأعمال الصيانة لقلعة قايتباي شملت الصيانة السور الداخلي والسور الخارجي والسراديب الساحلية والبرج الرئيسي ووجهات القلعة الخارجية.

وأشار متولي إلى أنه تم إزالة لبعض الكتابات التي تم رصدها على الجدران، كما تم تزويد القلعة بعدد كبير من كراسي الحدائق لاستراحة الزائرين، موضحا أن وزارة السياحة والآثار قامت بعمل اللوحات الإرشادية والمعلوماتية بقلعة قايتباي، في إطار مشروع تطوير خدمات الزائرين واللوحات التي جرى تركيبها بالموقع بلغ عددها أكثر من لوحة إرشادية ومعلوماتية تتضمن تعريف مسار الزيارة ومعلومات تاريخية وأثرية عن موقع قلعة قايتباي الأثري.

ونوه متولى إلى أنه تم عمل مسارات زيارة لذوي الهمم بما يضمن إتاحة الموقع للسياحة الميسرة يأتي المشروع في إطار حرص الوزارة على تطوير ورفع كفاءة قلعة قايتباي.