ليون يقلب الطاولة على بريست في الدوري الفرنسي

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سقط بريست الثاني أمام مضيفه ليون 3-4 الأحد في مباراة مثيرة قلبت فيها الطاولة مرتين، وذلك في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وبعد تقدم ليون أولا عبر كورنتان توليسو (ق18)، انتفض بريست في ظرف سبع دقائق وسجل ثلاثة أهداف عبر البنيني ستيف مونييه (ق60) ورومان ديل كاستيلو (ق64 و67).

وتمكن أصحاب الأرض من العودة بهدفي المخضرم ألكسندر لاكازيت (ق70) والأرجنتيني نيكولاس تاليافيكو (ق79).

ولعب الفريقان بعشرة لاعبين بعد طرد تاليافيكو من ليون وبيار ليس-ميلو بالبطاقة الصفراء الثانية لكل منهما (ق84).

وفي حين كانت المباراة تتجه إلى التعادل، سجل أينسلي مايتلاند-نايلز هدف ليون الرابع من ركلة جزاء احتسبت بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد.

وتجمد رصيد بريست عند 53 نقطة بفارق نقطة واحدة عن موناكو الثالث، ورفع ليون رصيده إلى 41 نقطة في المركز السابع.