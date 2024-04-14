وزير الخارجية الإيراني: أبلغنا واشنطن بأن عملیاتنا ضد إسرائيل ستكون محدودة

أکد وزیر الخارجية الإيراني حسین أمیرعبداللهیان، الیوم الأحد، أنه تم إبلاغ واشنطن بأن "عملياتنا ضد إسرائيل سيكون محدودة".

وقال وزیر الخارجية في تصریح له"لقد حذرنا من أنه إذا استخدمت الولايات المتحدة المجال الجوي أو الأرضي لدول معينة للدفاع عن تل أبيب، فسيتم استهداف القواعد العسكرية الأمريكية في تلك البلدان".

وأضاف "إننا لم نحدد أي هدف غیر عسکري وقواتنا لم تستهدف أماکن إقتصادیة وسکانية"،بحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية" إسنا".

وأضاف أن القوات المسلحة الإيرانية ضربت بحسابات دقیقیة واستخدام الطائرات المسیرة والصواریخ الموجهة الدقیقة، قاعدة عسکریة تعد حظیرة لطائرات إف 35 "للکیان الصهیوني" حیث تم إستخدام هذه القاعدة لتنفیذ العملیة ضد المبنی الملحق بالسفارة الإيرانية في دمشق.

وتابع أنه کما تم تنفیذ العملیة في نقطة أخری تعتبر مرکز إستخباراتي وعین "الکیان الصهیوني" لتوجیه کافة العملیات التي نفذت خلال الأشهر الـستة الماضیة والعملیة الأخیرة ضد المبنى الملحق بالسفارة الإيرانية في دمشق.

واستطرد أن إيران أبلغت حلفائها الإقليميين مسبقا بهجماتها الجوية على إسرائيل.

وأوضح "أبلغنا أصدقاءنا في دول المنطقة قبل 72 ساعة من العملية أن الرد الإيراني سیکون نهائيا وحاسما في إطار الدفاع المشروع".

ولم يكن من الواضح ما إذا كان قد تم إبلاغ حلفاء إيران أيضا بالتوقيت الدقيق للهجوم.

وذكر قال وزير الخارجية الإيراني "إننا نعتبر أمن جيراننا والمنطقة مثل أمن الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

كانت إيران قد شنت ليل السبت/ الأحد هجمات على أهداف إسرائيلية ردا على غارة شنتها إسرائيل استهدفت القسم القنصلي بالسفارة الإيرانية في دمشق في أول إبريل الجاري، ما أسفر عن قتل قائدين بارزين وآخرين بالحرس الثوري الإيراني.