وسائل إعلام: تراجع موجة الهجمات الإيرانية على إسرائيل وقد استمرت حوالي 5 ساعات

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أعلنت صحيفة "نيويورك تايمز" أن موجة الهجمات الإيرانية على إسرائيل تراجعت مشيرة إلى أنها استمرت حوالي خمس ساعات.



نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن موجة الهجمات الإيرانية على إسرائيل بدأت في التراجع مشيرة إلى أنها استمرت حوالي 5 ساعات.

وقالت الصحيفة: "يبدو أن موجة الهجمات التي شنتها إيران باتجاه إسرائيل قد هدأت… وقد استمرت حوالي خمس ساعات".

كما نقلت الصحيفة عن مسؤولَين إسرائيليين اثنين قولهم إن إيران أطلقت 185 طائرة مسيرة و36 صاروخ كروز و110 صواريخ أرض -أرض.

وأشارا إلى أن معظم عمليات الإطلاق خلال الهجوم الإيراني كانت من إيران وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق.

في حين ذكرت وسائل إعلام أن الولايات المتحدة اعترضت أكثر من 70 مسيرة وما لا يقل عن 3 صواريخ باليستية خلال الهجوم.

بدوره، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته المسلحة في حالة تأهب قصوى.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، ليل الأحد، عن مهاجمة الأراضي الإسرائيلية ردا على هجوم إسرائيل على القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من أبريل الجاري.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن إيران أطلقت صواريخ مجنحة على إسرائيل بعد دفعة من عشرات المسيرات الانتحارية.