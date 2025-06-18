الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قواعد جوية إسرائيلية بصواريخ

أعلن الحرس الثوري الإيراني أن الموجة العاشرة من عمليات "الوعد الصادق 3" تم التخطيط لها وتنفيذها لاستهداف القواعد الجوية التي انطلقت منها هجمات إسرائيل على إيران.

وجاء في البيان رقم 9 الصادر عن الحرس الثوري مساء الثلاثاء: "ردا على العدوان الوقح للكيان الصهيوني (إسرائيل) على اراضي جمهورية ايران الإسلامية، قام أبطال القوة الجوفضائية في الحرس الثوري في الموجة العاشرة من عمليات الوعد الصادق 3، بتخطيط وتنفيذ العمليات لاستهداف القواعد الجوية التي انطلق منها العدوان"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وأكد البيان أن هذه الهجمات ستستمر بصورة ممتدة ومعقدة وتدريجية وفي عدة طبقات.

في الأثناء، أكد الجيش الإسرائيلي أنه رصد صواريخ قادمة من إيران، وحث الشعب على التوجه إلى الملاجئ في الوقت الذي تعمل فيه أنظمة الدفاع الجوي على اعتراض الصواريخ.