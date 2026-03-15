جيش الاحتلال يزعم استهداف عناصر من منظومة تشغيل الطائرات المسيرة غرب إيران

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه يواصل استهداف منظومات الصواريخ الباليستية والطائرات غير المأهولة التابعة للنظام الإيراني في غرب ووسط إيران.

وزعمت المتحدثة باسم جيش الاحتلال إيلا واوية، أن طائرة تابعة لسلاح الجو، هاجمت بتوجيه استخباري دقيق، موقعًا لتخزين الطائرات المسيّرة أُقيم داخل موقع إطلاق في غرب إيران.

وادعت رصد جنود إيرانيين يفرّون من موقع الإطلاق بعد استهداف موقع التخزين، مضيفة: «تعقّبت طائرة لسلاح الجو هؤلاء الجنود وقضت عليهم عبر عدة غارات مختلفة».

وأشارت إلى أن «الجيش يواصل العمل دون توقف لتدمير البنى التحتية، والقضاء على عناصر منظومة الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة في غرب إيران، بهدف تقليص نطاق عمليات الإطلاق نحو إسرائيل قدر الإمكان»، بحسب تدوينتها.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأحد، بدء هجمات واسعة النطاق على ما زعم أنه «بنى تحتية للنظام الإيراني» غرب إيران.

وقالت المتحدثة باسم جيش الاحتلال إيلا واوية في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»: «بدأ الجيش قبل وقت قصير، موجة غارات واسعة استهدفت بنى تحتية تابعة للنظام الإيراني في غرب إيران».

وتُشير إسرائيل إلى أنها نفّذت حتى الآن 400 موجة غارات جوية على أهداف في غرب ووسط إيران منذ بدء الحرب قبل أسبوعين. وقد نفّذت الولايات المتحدة غاراتٍ في مناطق أخرى من إيران.

ويوم السبت وحده، زعمت إسرائيل أنها استهدفت أكثر من 200 هدف، من بينها عشرات منصات إطلاق الصواريخ، بالإضافة إلى أنظمة الدفاع الجوي ومواقع تخزين الأسلحة.

فيما ذكرت، الجمعة، أنها ضربت مركز أبحاث الفضاء الرئيسي في إيران، والذي ادعت أنه كان يقوم بأعمال على الأقمار الصناعية العسكرية المستخدمة للمراقبة وتوجيه النيران على مواقع في جميع أنحاء المنطقة.