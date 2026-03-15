هاتف الإنذار: 45 مهاجرا فقدوا في البحر على متن قارب غادر تونس الأربعاء الماضي

قالت منصة "هاتف الإنذار" المتخصصة في الإبلاغ عن المهاجرين العالقين في البحر، إن 45 مهاجرا كانوا غادروا سواحل تونس على متن قارب حديدي ليل الأربعاء الماضي، أصبحوا في عداد المفقودين.

وأطلقت المنصة نداء للبحث عن المهاجرين في وسط البحر المتوسط بعد أن تلقت إشعارا باختفاء القارب.

وكتبت المنصة، على حسابها على موقع "اكس": "نأمل أن يتم العثور عليهم أحياء. نحن قلقون لأجل أقاربهم".

وعلى الرغم من القيود الأوروبية يحاول مهاجرون أغلبهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء الوصول إلى السواحل الإيطالية القريبة على متن قوارب حديدية تقليدية الصنع في رحلات تنتهي في كثير من الأحيان بمآسي في البحر.

وتشير بيانات برنامج "مفقودين" التابع للمنظمة الدولية للهجرة إلى وفاة أو فقدان 550 شخصا هذا العام في طريق وسط البحر المتوسط الذي يضم أساسا القوارب المنطلقة من سواحل ليبيا وتونس.

لكن تعتقد منظمات إنقاذ غير حكومية أن العدد على الأرجح يتجاوز الضعف، بسبب المئات من الوفيات غير الموثقة خلال إعصار "هاري" الذي ضرب المنطقة في يناير الماضي.