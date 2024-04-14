زيلينسكي: أوكرانيا تعرف رعب هجمات الطائرات المسيرة الإيرانية

أدان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الهجوم الجوي الإيراني على إسرائيل، قائلا إن بلاده على دراية تامة بهذا النوع من التهديد.

وقال زيلينسكي، في منشور على تطبيق إكس، المعروف سابقا باسم تويتر، اليوم الأحد: "نحن في أوكرانيا نعرف جيدا رعب الهجمات المماثلة التي تشنها روسيا، والتي تستخدم فيها الطائرات المسيرة من طراز "شاهد" والصواريخ الروسية، وهي نفس تكتيكات الضربات الجوية المكثفة".

وأضاف أنه يجب بذل كل الجهود لتجنب مزيد من التصعيد في الشرق الأوسط.

وذكر زيلينسكي، أن إيران تشكل تهديدا للشرق الأوسط بأكمله، تماما كما تهدد روسيا باندلاع صراع أوسع. وأضاف أن "التعاون الواضح بين النظامين في نشر الإرهاب يجب أن يواجه ردا حازما وموحدا من العالم".

وأشار إلى أنه "من المهم أن يتخذ الكونجرس الأمريكي القرارات اللازمة لتعزيز حلفاء أمريكا في هذا الوقت الحرج".