القوات الأمريكية والبريطانية اعترضت أكثر من 100 مسيرة إيرانية قبل وصولها إلى إسرائيل

أفادت وسائل إعلام عبرية نقلا عن مصادر في وزارة الدفاع الإسرائيلية أن القوات الأمريكية والبريطانية اعترضت أكثر من 100 طائرة إيرانية مسيرة خارج إسرائيل.



وذكرت قناة "إي بي سي" أن القوات الأمريكية اعترضت عددا من المسيرات كانت تحلق باتجاه إسرائيل.

كذلك قالت وسائل إعلام إسرائيلية فجر يوم الأحد، إن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت عشرات الأهداف فوق مناطق واسعة في أنحاء واسعة من إسرائيل.

وأطلقت إيران مساء السبت عشرات الطائرات بدون طيار والصواريخ من أراضيها باتجاه إسرائيل، وذلك ردا على قصف الطيران الإسرائيلي الاثنين الماضي، لمبنى القنصلية الإيرانية في دمشق ما أدى لمقتل قيادات في الحرس الثوري كانوا بداخلها.