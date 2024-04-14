حماس عن الهجوم الإيراني على إسرائيل: حق طبيعي ورد مستحق على جريمة استهداف القنصلية

أشادت حركة حماس، بالهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل والذي جاء ردًا على استهداف إسرائيلي للقنصلية الإيرانية في دمشق.

وقالت حماس في بيان، إن هذه العملية العسكرية التي نفذتها إيران ضد إسرائيل تعتبر «حقًا طبيعيًّا وردًا مستحقًا على جريمة استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق واغتيال عددٍ من قادة الحرس الثوري فيها».

وأضافت حماس: «نؤكّد على الحق الطبيعي للدول ولشعوب المنطقة في الدفاع عن نفسها في مواجهة الاعتداءات الصهيونية، وندعو أمّتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم وقوى المقاومة في المنطقة لمواصلة إسنادهم لطوفان الأقصى، ولحق شعبنا الفلسطيني في الحرية والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس».

وكان الحرس الثوري الإيراني، قد شن ليل السبت إلى الأحد هجوما بطائرات مسيّرة وصواريخ كروز ضد أهداف في إسرائيل ردا على استهداف القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.

وتسود حالة من الترقب للرد الإسرائيلي المحتمل على الهجوم الإيراني، وسط مخاوف من اتساع نطاق الصراع ووصوله إلى حرب إقليمية.