 احتفالات في مختلف مدن إيران ابتهاجا بهجمات الحرس الثوري على الكيان الصهيوني - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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احتفالات في مختلف مدن إيران ابتهاجا بهجمات الحرس الثوري على الكيان الصهيوني

وكالة الأنباء الإيرانية
نشر في: الأحد 14 أبريل 2024 - 4:53 ص | آخر تحديث: الأحد 14 أبريل 2024 - 4:53 ص

شهدت مختلف المدن في إيران فجر اليوم الاحد، مسيرات حاشدة نظمها المواطنون ابتهاجا ببهجمات الحرس الثوري على اهداف في الارض المحتلة ردا على العدوان الصهيوني على القنصلية الإيرانية في دمشق.

وبدأ أهالي طهران بالتجمع في ساحة فلسطين بطهران بعد سماعهم انباء بدء العمليات التأديبية ضد الكيان الصهيوني، وذلك للاعراب عن اسنادهم وشكرهم لعمليات قوات حرس الثورة الاسلامية .

كما أفادت تقارير مراسلين وكالة الأنباء الإيرانية من مختلف مدن البلاد بتنظيم مسيرات احتفالية مماثلة ابتهاجا بهذه العمليات واعلان التاييد والدعم لها، ومن ضمنها مدن قم واصفهان ومشهد وشيراز واهواز وتبريز وارومية وكرمانشاه وغيرها.     

واعلنت قوات حرس الثوري الإيراني عن استهداف الأراضي الفلسطينية المحتلة بعشرات الصواريخ والمسيّرات، رداً على عدوان الكيان الصهيوني ضد القنصلية الإيرانية في دمشق.

وقال بيان لقوات الحرس الثوري فجر اليوم: تم استهداف الأراضي الفلسطينية المحتلة بعشرات الصواريخ والمسيّرات، رداً على عدوان الكيان الصهيوني ضد القنصلية الإيرانية في دمشق.

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