شيرار: صلاح يملك فرصة لتحطيم رقمي القياسي

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يرى الأسطورة الإنجليزية آلان شيرار أن محمد صلاح، نجم وهداف ليفربول الإنجليزي، يملك فرصة كبيرة لتحطيم رقمه القياسي، كهداف تاريخي للدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج.

محمد صلاح جدد تعاقده مع ليفربول بشكل رسمي يوم الجمعة الماضي، ليبقى مع الريدز حتى عام 2027.

ويحتل صلاح المركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي، والتي يتصدرها شيرار بـ260 هدفا، وذلك بعدما سجل 184 هدفًا، أي أن الفارق يبلغ 77 هدفًا.

وقال آلان شيرار في تصريحات نقلتها شبكة «ليفربول إيكو»: «سعيد بتمديد عقد لاعب عظيم، واستمراره في ملاحقتي بقائمة الهدافين لمدة موسمين آخرين».

وأضاف: «صلاح موهبة استثنائية، وإذا استمر على هذا النحو، سيكون له فرصة حقيقية، لتسجيل المزيد من الأهداف في الدوري الإنجليزي».

وتابع: «ليفربول سيفوز بالدوري هذا الموسم، وسيتعاقد مع لاعبين جدد في الصيف، وسيتحسن أداؤه».

وأتم: «ليفربول سيتحسن أكثر في المستقبل، ومع فوزهم باللقب هذا الموسم، سيواصل صلاح تحطيم الأرقام القياسية».

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب البريميرليج، حاليًا، برصيد 76 نقطة، وبفارق 13 نقطة عن أرسنال الوصيف، ويحتاج 6 نقاط فقط لحسم تتويجه باللقب في الموسم الحالي.