اقتلاع 60 شجرة زيتون على يد المستوطنين غرب سلفيت

اقتلع مستوطنون، اليوم الاثنين، نحو 60 شجرة زيتون معمّرة في بلدة ديربلوط غرب سلفيت، تعود ملكيتها لمواطنين من عائلة عبد الله، كما أصيب أحد المواطنين الفلسطينيين بجروح ورضوض إثر اعتداء المستوطنين عليه خلال تواجده في أرضه.

وأفاد رئيس بلدية ديربلوط، سمير يوسف، بأن مستوطنين من مستوطنة "ليشيم" المقامة على أراضي المواطنين، أقدموا على اقتلاع الأشجار التي تتراوح أعمارها بين 50 إلى 60 عاماً، في المنطقة الشرقية من البلدة، واعتدوا على الشاب قصي محمد إبراهيم عبد الله بالضرب، ما أدى إلى إصابته بجروح ورضوض، وتهديده بعدم العودة لأرضه.

وأضاف يوسف، أن المستوطنين لم يكتفوا بالاعتداء والاقتلاع، بل قاموا بزراعة الأراضي التي تم اقتلاع الأشجار منها، بأشجار اللوزيات والحمضيات، ووضع خطوط "وبرابيش" للري، كما وضعوا فيها مقاعد ومراجيح، في محاولة واضحة لفرض أمر واقع على الأرض وتغيير معالمها.