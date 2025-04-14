روي كين يشكك في فوز ليفربول على وست هام

أثار فوز ليفربول المثير على وست هام (2-1) في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز، جدلًا واسعًا بعدما شكك روي كين، أسطورة مانشستر يونايتد، في صحة هدف الفوز الذي سجله فيرجيل فان دايك في اللحظات الأخيرة من اللقاء.

المباراة التي أُقيمت على ملعب "أنفيلد"، شهدت تقدم ليفربول أولًا عبر لويس دياز بعد تمريرة من محمد صلاح، قبل أن يتعادل وست هام بهدف عكسي من أندي روبرتسون في الدقيقة 86.

لكن المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك أنقذ "الريدز" بهدف بالرأس في الدقيقة 89، منح فريقه 3 نقاط ثمينة قرّبته أكثر من التتويج باللقب.

اللقطة التي أثارت الجدل جاءت من ركلة ركنية نفذها ماك أليستر، حيث أظهرت الإعادة أن فان دايك قام بدفع نيكولاس فولكروج مدافع وست هام قبل تسجيله الهدف، ما دفع روي كين للتعليق بقوله: "يا لها من دفعة صغيرة لطيفة! كنت أظن أن تقنية الفيديو ستتدخل، لكنها تجاهلت الأمر كالعادة".