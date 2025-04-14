ارتفعت مؤشرات الأسهم الروسية في بداية تداولات بورصة موسكو اليوم الاثنين، وفقا لبيانات التداول.
وبحلول الساعة 10:00 صباحا بتوقيت موسكو (07:00 بتوقيت جرينتش)، ارتفع مؤشر "إم أو اي إكس" بنسبة 71ر0 % ليصل إلى 96ر2849 نقطة، كما ارتفع مؤشر "آر تي إس" بنسبة 71ر0 % ليصل إلى 76ر1068 نقطة، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.
وبحلول الساعة 10:15 صباحا بتوقيت موسكو (07:15 بتوقيت جرينتش)، ارتفع مؤشر "إم أو اي إكس" بنسبة 31ر0 % ليصل إلى 83ر2838 نقطة، كما ارتفع مؤشر "آر تي إس" بنسبة 32ر0 % ليصل إلى 59ر1064 نقطة.
من ناحية أخرى، ارتفع سعر صرف اليوان الصيني مقابل الروبل الروسي بواقع 45ر5 كوبيك ليصل إلى 305ر11 روبل.