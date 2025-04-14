 14 أبريل 2025.. صعود مؤشرات الأسهم الروسية في بداية تداولات بورصة موسكو - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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14 أبريل 2025.. صعود مؤشرات الأسهم الروسية في بداية تداولات بورصة موسكو

موسكو - د ب أ
نشر في: الإثنين 14 أبريل 2025 - 11:32 ص | آخر تحديث: الإثنين 14 أبريل 2025 - 11:32 ص

ارتفعت مؤشرات الأسهم الروسية في بداية تداولات بورصة موسكو اليوم الاثنين، وفقا لبيانات التداول.

وبحلول الساعة 10:00 صباحا بتوقيت موسكو (07:00 بتوقيت جرينتش)، ارتفع مؤشر "إم أو اي إكس" بنسبة 71ر0 % ليصل إلى 96ر2849 نقطة، كما ارتفع مؤشر "آر تي إس" بنسبة 71ر0 % ليصل إلى 76ر1068 نقطة، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وبحلول الساعة 10:15 صباحا بتوقيت موسكو (07:15 بتوقيت جرينتش)، ارتفع مؤشر "إم أو اي إكس" بنسبة 31ر0 % ليصل إلى 83ر2838 نقطة، كما ارتفع مؤشر "آر تي إس" بنسبة 32ر0 % ليصل إلى 59ر1064 نقطة.

من ناحية أخرى، ارتفع سعر صرف اليوان الصيني مقابل الروبل الروسي بواقع 45ر5 كوبيك ليصل إلى 305ر11 روبل.


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