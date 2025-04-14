أفادت مصادر طبية عراقية، اليوم الاثنين بأن نحو 800 عراقي أصيبوا بحالات إختناق جراء موجة من العواصف الترابية ضربت عدد من المحافظات العراقية.

وأوضحت المصادر الطبية ان جميع المستشفيات العراقية دخلت في حالة استنفار قصوى بعد إشتداد حالة العواصف الترابية في مناطق متفرقة من البلاد، مما تسبب بزياد حالات الاصابة بالاختناق التي تجاوزت 800 حالة تم تقديم الخدمات الطبية لهم.

وقال عامر الحابري المتحدث بإسم هيئة الأنواء الجوية في تصريح صحفي إن "موجة الغبار التي ضربت البلاد تعود إلى حالة من عدم الاستقرار الجوي لا سيما تذبذب درجات الحرارة خلال هذه الفترة وأن العاصفة اجتاحت مناطق واسعة من وسط وجنوب وغربي البلاد، نتيجة رياح سطحية قادمة من شرقي السعودية وجنوب غربي العراق، ما أدى إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من كيلومتر واحد، وإنعدامها في العديد من المناطق".

وذكر أن "حدة الرياح ستنخفض تدريجيًا خلال ساعات الليل، مما سيسهم في تراجع تركيز الغبار وتخفيف شدته وأن بغداد ستشهد تأثيرًا أقل حدة مقارنة بالمناطق الجنوبية والغربية".

وحث الجابري المواطنين، لا سيما مستخدمي الطرق الخارجية، إلى توخي الحذر بسبب تدني مدى الرؤية الأفقية وضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمرضى الجهاز التنفسي.

وأعلنت وزارة النقل العراقية أن حركة الملاحة في مطارات بغداد والبصرة والنجف مفتوحة أمام الملاحة العالمية.

فيما دعت مديرية الدفاع المدني إلى توخي الحذر والابتعاد عن الحركة في الشوارع وقرب البنايات العالية وأعمدة التيار الكهربائي وأبراج الإنترنت والأشجار العالية والحركة بالسيارات خوفا من التعرض لاصابات جراء سرعة الرياح وتصاعد الغبار.