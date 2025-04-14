 مدير منظمة الصحة العالمية يدين الهجوم الإسرائيلي على مستشفى في غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مدير منظمة الصحة العالمية يدين الهجوم الإسرائيلي على مستشفى في غزة


نشر في: الإثنين 14 أبريل 2025 - 12:26 ص | آخر تحديث: الإثنين 14 أبريل 2025 - 12:26 ص

أدان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانون جيبريسوس الغارة الجوية الإسرائيلية على المستشفى الأهلي في مدينة غزة ودعا إلى حماية مرافق الرعاية الصحية.
وكتب تيدروس على موقع إكس اليوم الأحد، نقلا عن مدير المستشفى، إن الغارة تسببت في تدمير غرفة الطوارئ والمختبر وأجهزة الأشعة السينية والصيدلية.

وأضاف أنه تم نقل 50 مريضا إلى مستشفيات أخرى، ولكن المسؤولين لم يتمكنوا من نقل 40 مريضا في حالة حرجة، مضيفا أن المستشفى لا يمكنه قبول مرضى جدد دون إصلاحات.
وأشار تيدروس إلى أن مدير المستشفى الأهلي قال إن طفلا توفي بسبب توقف علاجه.
وقال الجيش الإسرائيلي إن الضربة الجوية استهدفت مركز قيادة لحركة حماس يعمل داخل المستشفى.
وأضاف تيدروس "المستشفيات محمية بموجب القانون الإنساني الدولي. يجب أن تتوقف الهجمات على مرافق الرعاية الصحية".
كما دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إسرائيل إلى التوقف عن منع إدخال شحنات المساعدات إلى قطاع غزة، والمستمر منذ بداية مارس/آذار الماضي.


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