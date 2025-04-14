أبو الغيط يشدد على ضرورة تأمين الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني

في إطار زيارته إلى بيروت لافتتاح منتدى التنمية المستدامة المنعقد بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا)، قام أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية بزيارة رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في مقر اقامته اليوم.

ومن جهته صرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي، بأنه تم خلال اللقاء بحث تطورات الوضع في لبنان والمنطقة، حيث أكد الأمين العام مجدداً على مساندة الجامعة للبنان ووقوفها ودولها الأعضاء إلى جانبه لمساعدته في الخروج من أزمته الحالية، مع التأكيد على أهمية اضطلاعه بالاصلاحات التي تمكنه من تلبية المطالب الاقتصادية للبنانيين وكذلك تثبيت سيادته على كامل أراضيه وبسط الدولة لسلطتها على كل التراب اللبناني وتأمين الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب.

كما جرى التطرق إلى تطورات الوضع في فلسطين وخصوصاً في قطاع غزة، حيث شدد الأمين العام على الإجماع العربي والإسلامي بشأن ضرورة وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية بشكل فوري ومواصلة المساعي العربية مع القوى الفاعلة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بمختلف مراحله.



