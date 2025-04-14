السعودية والولايات المتحدة تبحثان تعزيز التعاون الاستراتيجي في قطاع التعدين

ناقش وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف خلال اجتماعه اليوم الاحد في مقر الوزارة ،مع وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت تعزيز التعاون الاستراتيجي في قطاع التعدين.

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" ان وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودية بندر بن إبراهيم الخريف عقد بمقر الوزارة اليوم الأحد، جلسة مباحثات رسمية مع وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، في إطار زيارته الحالية إلى المملكة، ناقشت تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في قطاع التعدين والمعادن، وذلك بحضور نائب الوزير لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر.

وبحث اللقاء توسيع آفاق التعاون المشترك في قطاع التعدين، والتأكيد على أهمية قطاع المعادن في تحول الطاقة، وصناعة التقنية المتقدمة، والاقتصادات الحديثة المرتبطة بالطاقة النظيفة، إلى جانب أهميتها في صناعة السيارات الكهربائية ومكوناتها،وفقا لوكالة واس .

وناقش الطرفان السعودي والأمريكي سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، والفرص الاستثمارية النوعية في البلدين، والممكنات المقدمة لاستغلال تلك الفرص بما يسهم في تعميق الشراكة التاريخية بينهما.

ودعا الخريف، وزير الطاقة الأمريكي، إلى حضور مؤتمر التعدين الدولي 2026، الذي ينعقد في الرياض العام المقبل.

وتأتي زيارة وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت الى المملكة ضمن جولة رسمية لعدد من الدول الخليجية في أول جولة خارجية له .

كما تأتي جولة رايت التي بدأها من الإمارات في 9 أبريل /نيسان الجاري وتستغرق أسبوعين لتشمل السعودية وقطر في سياق التحضير لزيارة مرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتوقع أن يقوم بها إلى هذه الدول في منتصف شهر مايو / آيار المقبل.