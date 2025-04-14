الصومال تبدأ في تسجيل الناخبين قبل إجراء الانتخابات المحلية

من المقرر أن تبدأ الصومال عملية تسجيل الناخبين هذا الأسبوع قبل إجراء الانتخابات المحلية في يونيو المقبل، حسبما قالت وكالة الانباء الصومالية نقلا عن رئيس لجنة الانتخابات عبد الكريم أحمد حسن.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن هذه ستكون أول انتخابات بنظام صوت واحد للفرد الواحد منذ 60 عاما في الصومال التي كانت تعتمد على الانتخابات غير المباشرة.

ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة في 30 يونيو المقبل في العاصمة فقط حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية؛ مما يبرز التحديات الأمنية واللوجستية في البلاد التي مازالت تواجه تمردا له صلة بتنظيم القاعدة.

ومن المقرر أن تنتهى فترة رئاسة الرئيس حسن الشيخ محمود العام المقبل.