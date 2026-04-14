مقتل شخصين في ضربة أمريكية استهدفت قاربا بشرق المحيط الهادئ

أعلن الجيش الأمريكي يوم الاثنين أن ضربة جوية أمريكية على قارب يحمل مهربي مخدرات مشتبها بهم في شرق المحيط الهادئ، أسفرت عن مقتل شخصين.

وقالت القيادة الجنوبية الأمريكية إن "رجلين من إرهابيي المخدرات قتلا" في "ضربة قتالية مميتة" على سفينة تزعم الولايات المتحدة أنها "تعبر على طول مسارات معروفة بتجارة المخدرات في شرق المحيط الهادئ وتنخرط في عمليات تهريب مخدرات".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أمر مرارا خلال الأشهر القلائل الماضية بتنفيذ هجمات على قوارب في الكاريبي وشرق المحيط الهادئ، مشيرا إلى جهود وقف عمليات تهريب المخدرات العابرة للحدود.

ويقول منتقدون إن الهجمات المميتة في المياه الدولية تنتهك القانون الدولي. وبحسب الأرقام الرسمية، فقد قتل أكثر من 160 شخصا بالفعل.