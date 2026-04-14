شركة كوانتوم سيستمز الألمانية توسع تعاونها مع أوكرانيا في إنتاج الطائرات المسيرة

تواصل شركة تصنيع الطائرات المسيرة الألمانية "كوانتوم سيستمز" توسيع تعاونها الصناعي مع أوكرانيا.

وأفادت الشركة في برلين اليوم الثلاثاء بأنه سيتم الإعلان عن شركات مشتركة جديدة ضمن مبادرة "شيِّد مع أوكرانيا" خلال اجتماع سياسي رفيع المستوى.

وأضافت الشركة، أنه يجري حاليا تسريع إنتاج 10 آلاف طائرة مسيرة متعددة الاستخدامات من نوع "كوادكوبتر" في ألمانيا لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، مشيرة إلى أنه تم تسليم دفعة أولى في نهاية مارس 2026.

وقال المدير التنفيذي لشركة "كوانتوم فرونت لاين إندستريز"، ماتياس لينا: "نحن مقتنعون بأن هذا النوع من التعاون يشكل أساسا محوريا لقدرات الدفاع المستقبلية في أوروبا".

وكان وزراء في الحكومة الألمانية قد أكدوا خلال عدة زيارات إلى أوكرانيا أن ألمانيا تعتزم توسيع التعاون الصناعي مع شركات الصناعات الدفاعية الأوكرانية. ومن المتوقع أن يستفيد من ذلك أيضا تسليح الجيش الألماني بشكل مباشر أو من خلال الخبرات المكتسبة.