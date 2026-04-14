عدي الدباغ يوجه رسالة إلى وسام أبو علي بعد إصابته بالصليبي

وجه الفلسطيني عدي الدباغ، مهاجم نادي الزمالك، رسالة إلى زميله في المنتخب وسام أبو علي، لاعب النادي الأهلي السابق ومهاجم فريق كولومبوس كرو الأمريكي، بعد إصابته بالرباط الصليبي.

وأعلن وسام أبو علي، لاعب كولومبوس كرو الأمريكي، تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي وقطع في غضروف الركبة، وذلك بعد خضوعه للفحوصات والأشعة الطبية اللازمة.

وعلق عدي الدباغ على منشور وسام أبو علي، الذي أعلن خلاله تعرضه للإصابة: «أتمنى لك الشفاء العاجل يا أخي، ستعود أقوى من قبل إن شاء الله».

وتعرض وسام أبو علي للإصابة خلال مباراة فريقه أمام فريق أورلاندو سيتي، في الدقيقة 22 من عمر المباراة، حيث سقط على أرض الملعب ممسكًا بركبته اليمنى.

وقرر الجهاز الفني استبدال وسام أبو علي في الدقيقة 34 بعد التأكد من عدم قدرته على استكمال اللقاء بسبب الإصابة.

وعقب الإعلان عن إصابته، نشر وسام أبو علي رسالة عبر حسابه على «إنستجرام»، كتب فيها: «تحدٍ جديد عليّ تجاوزه.. للأسف تعرضت أمس لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف الهلالي، وهو اختبار جديد أعمل على تجاوزه والعودة أقوى من ذي قبل».