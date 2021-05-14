بلغاريا تسجل 506 إصابات جديدة و44 وفاة بفيروس كورونا

سجلت بلغاريا 506 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-29" خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة في البلاد 413 ألفا و320 حالة.



وذكرت وزارة الصحة البلغارية- في بيان لها نقلته وكالة "صوفيا نيوز" البلغارية على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة- أن البلاد سجلت خلال الفترة نفسها 44 وفاة جراء الإصابة بالفيروس ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 17 ألفا و194 حالة وفاة.



أما عن المتعافين من الجائحة في بلغاريا، فقد ارتفع عددهم بمقدار 2853 حالة شفاء تام في آخر 24 ساعة. ووفقا لأحدث البيانات يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في بلغاريا 36 ألفا و124 شخصا.