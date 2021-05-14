مسؤولون امريكيون: الكمامة ليست ضرورية لمن تلقى اللقاح بالكامل

(د ب أ/ت ك أ)-

أعلن مسؤولو الصحة العامة الاتحادية في الولايات المتحدة يوم الخميس أن الأمريكيين الذين تلقوا التطعيم ضد كوفيد-19 بشكل كامل لم يعودوا في حاجة إلى ارتداء الكمامات بغض النظر ما إذا كانوا في أماكن مغلقة أو مفتوحة، في أهم تخفيف لإجراءات فيروس كورونا منذ انتشار الجائحة.

وذكرت صحيفة نيويورك ديلي نيوز أن الإرشادات الجديدة، التي نشرتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (سي دي سي )، تمهد الطريق أمام الشركات والمدارس والمطاعم والمؤسسات الأخرى لإعادة فتح أبوابها بالكامل دون أي قيود على الصحة العامة للمرة الأولى منذ شباط/فبراير 2020 بعد واحدة من أحلك السنوات في تاريخ الولايات المتحدة.

وتوجه الرئيس الأمريكي جو بايدن ، الذي تسير إدارته على الطريق الصحيح لتحقيق هدفها المتمثل في التطعيم الجزئي لما لا يقل عن 70 % من البالغين في البلاد بحلول 4 تموز/يوليو، إلى حديقة الورود في البيت الأبيض بدون كمامة بعد إعلان مراكز السيطرة على الأمراض وقد ارتسمت ابتسامة عريضة على شفتيه.

وقال "اليوم هو يوم عظيم لأمريكا".

وتلغي الإرشادات المحدثة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أيضا الحاجة إلى التباعد الاجتماعي، مما يعني أنه يمكن للأفراد الذين تم تطعيمهم بالكامل العودة إلى ما كان يُعتبر حياة طبيعية، مثل حضور الحفلات الموسيقية والألعاب الرياضية المزدحمة، والذهاب إلى الحانة، وتناول العشاء داخل مطعم أو المشاركة في المناسبات الدينية - كل ذلك بدون كمامة.

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن الأماكن الوحيدة التي يجب أن يرتدي فيها الأفراد الذين تلقوا التطعيم بالكامل الكمامات وممارسة التباعد الاجتماعي هي خدمات النقل العام، مثل الحافلات والقطارات والطائرات، وكذلك في المستشفيات وملاجئ المشردين والسجون.