راحة سلبية للاعبى المصري قبل مواجهة الاتحاد

قرر الجهاز الفنى للمصري البورسعيدي بقيادة على ماهر، منح مجموعة اللاعبين الذين شاركوا بشكل أساسي فى مباراة اليوم أمام غزل المحلة والتي انتهت بفوز المصري بهدفين مقابل هدف راحة سلبية لمدة يومين للإستشفاء وإزالة آثار المجهود البدنى والعضلى الذى تم بذله خلال التدريبات والمباريات وحتى يتثنى للاعبين من قضاء عيد الفطر مع أسرهم وعائلتهم.

وكان فريق المصرى قد فاز على غزل المحلة بهدفين مقابل هدف وصعد للمركز الثالث بجدول الدورى الممتاز برصيد 36 نقطة.

فى الوقت نفسه تم منح باقى اللاعبين راحة يوم واحد لتستأنف تلك المجموعة مرانها بعد غد الأحد بمعسكره المغلق ببرج العرب وذلك استعداداً لمباراة الاتحاد السكندري بالأسبوع 23 من الدوري والمقرر اقامتها فى التاسعة مساء الخميس المقبل على ستاد الاسكندرية .