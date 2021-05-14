حزب الله ينفي وقوفه وراء إطلاق صواريخ على إسرائيل

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نفى مصدران مقربان من "حزب الله" اللبناني أن يكون على صلة بحادث إطلاق 3 صواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدرين قالت إنهما مقربان من "حزب الله" أنه لا علاقة له بالهجوم الصاروخي.

بدوره، أكد مصدر عسكري لبناني للوكالة أنه جرى إطلاق 3 صواريخ من بساتين قريبة من مخيم الرشيدية في منطقة صور.

من جانبها، نقل موقع "لبنان 24" أن "4 صواريخ على الأقل تم إطلاقها من الأراضي اللبنانية من منطقة المعلية قرب القليلة باتجاه شمال فلسطين مستهدفة مستوطنتي شلومي ونهاريا".

ولفتت المصادر إلى أن الصواريخ التي أطلقت من جنوب لبنان ليست من منصات تابعة لـ"حزب الله".