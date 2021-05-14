 ﻿ شهود عيان: صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف قطاع غزة وأسدود وعسقلان - بوابة الشروق
الجمعة 14 مايو 2021 5:10 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك بمستوى الدراما الرمضانية حتى الآن؟


النتـائـج تصويت

﻿ شهود عيان: صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف قطاع غزة وأسدود وعسقلان


نشر في: الجمعة 14 مايو 2021 - 4:33 ص | آخر تحديث: الجمعة 14 مايو 2021 - 4:33 ص

قال شهود عيان إن صافرات الإنذار دوت في مستوطنات غلاف قطاع غزة وأسدود وعسقلان.

فيما استمرت الصواريخ الفلسطينية في الانطلاق من قطاع غزة "بشكل كثيف" حسب وسائل إعلام عبرية، وذلك ردا على قوات الاحتلال الإسرائيلي


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك