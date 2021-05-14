﻿ شهود عيان: صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف قطاع غزة وأسدود وعسقلان

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قال شهود عيان إن صافرات الإنذار دوت في مستوطنات غلاف قطاع غزة وأسدود وعسقلان.
فيما استمرت الصواريخ الفلسطينية في الانطلاق من قطاع غزة "بشكل كثيف" حسب وسائل إعلام عبرية، وذلك ردا على قوات الاحتلال الإسرائيلي