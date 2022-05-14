فرنسا تسجل 32 ألفا و808 إصابة جديدة بفيروس كورونا و99 وفاة

سجلت فرنسا 32 ألفا و808 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و99 وفاة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم السبت.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 29 مليونا، 321 ألفا و831، والوفيات إلى 148 ألفا و295.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا، إعطاء 147 مليونا و30 ألفا و463 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.