فينيزيا يهبط من الدوري الإيطالي بعد التعادل مع روما

تعادل فريق روما مع ضيفه فينيزيا 1/1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا تعادل إمبولي مع ساليرنيتانا 1/1 ، وفوز سبيزيا على أودينيزي 3 / 2، وتورينو على فيرونا 1 / صفر.

وتقدم فينيزيا بهدف سجله ديفيد أوكيريك في الدقيقة الأولى من اللقاء، وتعادل روما بهدف سجله إلدور شوموردوف في الدقيقة 76.

وشهدت المباراة طرد سفيان كيني لاعب فينيزيا في الدقيقة 32.

ورفع روما رصيده إلى 60 نقطة في المركز السادس، كما رفع فينيزيا رصيده إلى 26 نقطة في المركز العشرين الأخيرة ليتأكد هبوطه رسميا.

وفي المباراة الثانية، تعادل فريق إمبولي مع ضيفه ساليرنيتانا 1/1 .

وتقدم إمبولي بهدف سجله باتريك كوتروني في الدقيقة 31 كما تعادل ساليرنيتانا بهدف سجله فيدريكو بونازولي في الدقيقة 76.

ورفع إمبولي رصيده إلى 38 نقطة في المركز الرابع عشر كما رفع ساليرنيتانا رصيده إلى 31 نقطة في المركز السابع عشر.

وفي المباراة الثالثة، فاز سبيزيا على أودينيزي 3 / 2.

وسجل أهداف سبيزيا دانيلي فيردي وإيمانويل جياسي وجيوليو ماجيوري في الدقيقتين 35 والأخيرة من الشوط الأول و47، فيما سجل هدفي أودينيزي ناهويل مولينا في الدقيقة 26 وبابلو ماري في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع سبيزيا رصيده إلى 36 نقطة في المركز الخامس عشر، وتوقف رصيد أودينيزي عند 44 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفي المباراة الرابعة، فاز تورينو على فيرونا بهدف نظيف سجله جوسيب بريكالو في الدقيقة 19.

ورفع تورينو رصيده إلى 50 نقطة في المركز العاشر وتوقف رصيد فيرونا عند 52 نقطة في المركز التاسع.