وزير الدفاع الأمريكي يأمر بإرسال قوات إلى الجناح الشرقي للناتو

أمر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بإرسال قوات قوامها 10 آلاف و500 جندي إلى الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأكد المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي، في تصريحات له حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية، أن الوزارة بحاجة إلى إقرار مجلس الشيوخ حزمة المساعدات الجديدة إلى أوكرانيا حتى يتثني إرسال المزيد من المساعدات إلى هناك.

كان مجلس النواب الأمريكي قد وافق على حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا بحجم 40 مليار دولار، لكن السيناتور الجمهوري راند بول عرقل إقرار المساعدات في مجلس الشيوخ ضمن الآلية السريعة لمناقشة مشروع القانون، مطالبا بإدخال تعديلات عليه.