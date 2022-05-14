تراجع سعر الذهب 10 جنيهات بأسواق الصاغة المحلية في نهاية تعاملات أمس الجمعة، قبل إغلاق تداوله في البورصات العالمية للإجازة الأسبوعية، وسجل سعر جرام عيار 21، 1120 جنيها، مقارنة بـ1130 صباح أمس، وفق نادي نجيب سكرتير عام شعبة المشغولات الذهبية السابق بغرفة القاهرة التجارية.

وحسب نجيب، انخفض سعر جرام عيار 24 مسجلا 1291 جنيها، مقارنة بـ1301 جنيه، وعيار 18 سجل 987 جنيها، كما هبط سعر الجنيه الذهب 80 جنيها مسجلا 8960 جنيها.

وعالميا، انخفض سعر الذهب بنسبة 0.55% مسجلا 1811 دولارا للأوقية، بنهاية تعاملات أمس وآخر تداولات الأسبوع، ليكون الأسبوع الرابع المتتالي من التراجع، وجاء هبوط أسعار الذهب نتيجة ارتفاع سعر الفائدة على الدولار، وتفضيل المستثمرين لإدخار أموالهم داخل شهادات بمعدل الفائدة المرتفع على حساب الاستثمار في الذهب الذي بالرغم من اعتباره وسيلة قوية للتحوط من التضخم إلى أنه لا يدر أية فائدة.