بايدن يعلن دعمه انضمام السويد وفنلندا لحلف الناتو

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن دعمه لحق السويد وفنلندا في اتخاذ قرار بشأن انضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) وأكد دعمه لسياسة الانفتاح التي ينتهجها الحلف ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة، نقلا عن بيان للبيت الأبيض.

ونقلت بلومبرج عن وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي قولها إن السويد لم تتلق أي مؤشر على أن تركيا ستعارض انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي، مضيفة أنها ستثير القضية في اجتماع سيعقد مطلع الأسبوع المقبل في برلين.

وفي وقت سابق، أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن قلقه من احتمال أن تصبح السويد وفنلندا عضوين في التحالف العسكري.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي غدا السبت، حيث من المرجح أن تهيمن مسألة توسع الناتو على الاجتماع . وأجرى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن محادثة هاتفية اليوم الجمعة، مع نظيره الروسي سيرجي شويجو وذلك للمرة الأولى منذ بدء الحرب الروسية ضد أوكرانيا، حسبما أفاد مسؤول أمريكي في وزارة الدفاع ، مضيفاَ أن المكالمة استمرت نحو الساعة وإن الحديث بينهما كان مهنيا.