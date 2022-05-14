 إزالة حالتي تعدي على الأراضي الزراعية بإسنا في الأقصر - بوابة الشروق
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إزالة حالتي تعدي على الأراضي الزراعية بإسنا في الأقصر

محمد راشد
نشر في: السبت 14 مايو 2022 - 2:48 ص | آخر تحديث: السبت 14 مايو 2022 - 2:48 ص

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر حملة إزالات بالمركز، في إطار تنفيذ خطة التعامل بكل حسم لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف، والتعامل الفوري لإزالة المخالفات في المهد.

وأسفرت الحملة عن إزالة في المهد بمساحة ١٨٢ متر مربع على أرض زراعية بقرية الدير شرق مدينة إسنا عبارة عن أسوار من الطوب الأبيض.

كما أسفرت الحملة أيضًا عن إزالة حاله تعدي علي الأرض الزراعية فى المهد بقرية أصفون غرب المركز على مساحة ١٧٥ متر مربع عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض.

تحررت المحاضر اللازمة لذلك، واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

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