استقرت أسعار الحديد والأسمنت بأسواق الجملة خلال تعاملات اليوم السبت.
• وجاءت أسعار الحديد على النحو التالي:
استقر سعر حديد عز ليسجل 19400 جنيه.
واستقر سعر حديد بشاي ليسجل 19400 جنيه.
واستقر حديد المصريين ليسجل 19270 جنيها.
واستقر سعر حديد العتال ليسجل 19200 جنيه.
واستقر سعر حديد المراكبي ليسجل 19100 جنيه.
واستقر سعر حديد العشري ليسجل 19 ألف جنيه.
واستقر حديد مصر ستيل ليسجل 19 ألف جنيه.
• فيما جاءت أسعار الأسمنت كما يلي:
استقرت سعر الأسمنت المسلح ليسجل 1275جنيها.
واستقرت سعر أسمنت النصر ليسجل 1255جنيها.
واستقر سعر أسمنت لافارج ليسجل 1260 جنيها.
واستقر سعر أسمنت وادي النيل ليسجل 1255 جنيها.
واستقرت سعر أسمنت حلوان ليسجل 1270 جنيها.
واستقر سعر أسمنت السويدي ليسجل 1275 جنيها.
واستقر سعر مصر للأسمنت قنا ليسجل 1255 جنيها.