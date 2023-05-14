حارس فرايبورج يفكر في الرحيل للدوري الإنجليزي

قال جوشين ساير، عضو مجلس إدارة نادي فرايبورج الألماني لكرة القدم للشؤون الرياضية، اليوم الأحد، إن حارس مرمى الفريق مارك فليكين قد يرحل إلى إنجلترا عقب نهاية الموسم.

وصرح ساير لقناة "سبورت1" :" من الممكن أن يرحل مارك عن الفريق، إنه يفكر في هذا الأمر. بالنسبة له الامر متعلق بالتوقيت، الذي يمكنه فيه اتخاذ خطوة كبيرة أخرى".

وتحدث ساير عن وجود اهتمام من أندية إنجليزية لضم الحارس الهولندي فليكين /29 عاما/ الذي يتواجد في فرايبورج منذ خمسة أعوام وقام في العام الماضي بتجديد تعاقده لفترة لم يتم الإعلان عنها.

ولعب فليكين 42 مباراة لفرايبورج هذا الموسم في البوندسليجا، وكأس ألمانيا والدوري الأوروبي.

وقال ساير إن النادي سيكون على أتم استعدادا لرحيل فليكين، حيث على الأرجح سيحصل نوح أتوبولو، حارس مرمى المنتخب الألماني تحت 21 عاما، على فرصة للعب.