بدء التصويت في الانتخابات العامة في تايلاند

بدأ اليوم الأحد، التصويت في الانتخابات العامة في تايلاند، حيث توافد المواطنون ورؤساء الأحزاب على مراكز الاقتراع للادلاء بأصواتهم في الانتخابات التي قد تحدد ما إذا كان سوف يتم الإطاحة برئيس الوزراء برايوث تشان أوشا أم لا، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة بانكوك بوست.



وقد تفقد رئيس المفوضية الانتخابية اتيورن بونراكونج مراكز الاقتراع، وأضاف أن اللجنة تلقت حتى الآن 163 شكوى تتعلق بالانتخابات، من بينها 58 تتعلق بشراء الأصوات و17 تتعلق بإساءة استخدام مسئولين لسلطتهم.



وقد أدلى رئيس الوزراء أوشا بصوته، بالإضافة إلى المرشح لمنصب رئيس الوزراء عن حزب التقدم للأمام بيتا ليمجارويترات.



كما أدلى مرشح حزب بويا تاي سريثا ثافسين بصوته في الانتخابات.



ودعا ثافسين، المواطنين للمشاركة بقوة في الانتخابات، قائلا إنه على ثقة من أن البلاد سوف تشهد تغيرا بعد إغلاق مراكز الاقتراع.