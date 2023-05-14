 الحوار الوطني.. رئيس حزب الاتحاد: نؤيد القائمة النسبية ولا يمكن تصور نظام انتخابي دون ربطه بالواقع - بوابة الشروق
الأحد 14 مايو 2023 6:52 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الزمالك بالانسحاب من كأس السوبر المصري أمام الأهلي؟

النتـائـج تصويت

الحوار الوطني.. رئيس حزب الاتحاد: نؤيد القائمة النسبية ولا يمكن تصور نظام انتخابي دون ربطه بالواقع

تصوير أحمد عبدالفتاح ورافي شاكر
تصوير أحمد عبدالفتاح ورافي شاكر
صفاء عصام الدين وعلي كمال:
نشر في: الأحد 14 مايو 2023 - 6:33 م | آخر تحديث: الأحد 14 مايو 2023 - 6:33 م

قال رضا عبد الفتاح صقر رئيس حزب الاتحاد، إن الحوار الوطني حوار سياسي قائم على قاعدة أساسية وهي الدستور وله فرعان العدالة والتنمية المستدامة، فلا يمكن تصور نظام انتخابي أمثل دون ربطه بالواقع.

وأضاف رئيس حزب الاتحاد خلال كلمته بالجلسة الأولى للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطنى لمناقشة النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستوريه (قانون مجلس النواب)، أن النظام الانتخابي الأمثل مرتبط بالنظام دائما بالمعمول بيه حاليا، مشيرا إلى أن التيار الإصلاحي الحر، يؤيد القائمة النسبية، ولا يعترض على الفردية، فالقضية قضية مجتمع يريد أن يحقق ممثله في البرلمان مصالحه ومطلباته، وسنعمل على ترسيخ نظام انتخابي أمثل الأجيال القادمة ستحاسبنا عليه.

وتابع: "نتحاور من أجل المواطن، ولدينا تحديات عززت الحوار الوطني، ولابد من تفعيل الدستور وتفرغ عضو مجلس النواب لمهامه المنوط بها".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك