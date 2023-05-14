ضياء الدين داوود: الناس في الشارع يشعرون بأن أفكارهم غير معبر عنها بشكل حقيقي

قال ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، إن مصر تعاني من أزمة سياسية، مشددًا على أهمية البحث عن حلول جديدة لحل تلك المشكلة السياسية.

وأضاف خلال كلمة ضمن فعاليات جلسة النظام الانتخابي لمجلس النواب، التي تنظمها لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني، مساء الأحد، أن «المنتخبين والناس في الشارع لديهم إحساس عام بعدم الرضا أن أفكارهم غير معبر عنها بشكل حقيقي».

وشدد على أهمية البدء بمناقشة الحقوق والحريات العامة؛ لتكون لدينا حياة سياسية وأحزاب حقيقة، مضيفًا: «أنا ابن تجربة حزبية والتجربة ولدت كبيرة وانتهت لا شيء».

وأكمل: «تلك التجربة والتجارب التي تحولت فيها الأحزاب إلى مقرات وعدد من الكراسي، بالطبع القوائم المطلقة ستتيح مؤسسات دستورية ومجالس نواب وكلمات تعبر وشبه الناس جزئيًا».

ودعا إلى «رفع القيود لوجود حياة سياسية حقيقية، وإطلاق الحريات العامة تحت القيود الدستورية والقانونية».

واستطرد: «فتح هذا المناخ وامتلاك الأحزاب يؤدي إلى عدم اختلاف حول نوع القوائم، طالما الأوزان كبيرة ومعتمدة برصيد شعبي عند الناس».

ولفت إلى أهمية «الرقابة الشعبية وأن يامن الناس كيف يصلون إلى صناديق الاقتراع بحرية دون تأثير لآخر على حرية الناس والوصول إلى المجمع الانتخابي ويضعون أصواتهم داخل صناديق الاقتراع».

وتوجه بالتحية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على استشراف المبادرة المقدمة من مجلس أمناء الحوار بشأن استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات، ووضعها تحت يد البرلمان ليصدر ضمانة فوق دستورية.

وانطلقت اليوم الأحد أولى جلسات لجان الحوار الوطني لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي الذي يضم 5 لجان فرعية وهي لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي ولجنة المحليات ولجنة الأحزاب السياسية ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ولجنة النقابات والمجتمع الأهلي.

وتناقش لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بحضور ممثلين من مختلف التيارات السياسية على مدار جلستين النظام الانتخابي لمجلس النواب، كما تناقش لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة القضاء على كافة أشكال التمييز.

وتناقش لجنة النقابات والمجتمع الأهلي تحدي التعاونيات ودور الجمعيات التعاونية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى جانب التشريعات والقوانين المنظمة لعمل الجمعيات.