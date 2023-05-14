أدلى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الأحد، بصوته في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مدرسته الثانوية التي تخرج منها قبل 54 عاما بولاية قيصري.

وتوجه أكار مرشح البرلمان عن حزب العدالة والتنمية، إلى مدرسة "تاش مكتب" (المدرسة الحجرية) من أجل المشاركة في الانتخابات والإدلاء بصوته، وفقا لوكالة "الأناضول" التركية.

ووضع أكار ظرف التصويت في الصندوق رقم 1097، وقال أثناء خروجه للصحفيين "أتمنى الخير للشعب والبلاد في هذه الانتخابات، ونؤمن بفراسة الشعب".

وأضاف "هذه الانتخابات ستساهم في استقرار البلاد ومستقبله ورفاهه وأمنه"، متمنيا أن "تجري الانتخابات في أجواء موائمة للديمقراطية وأعرافها، وأن تكتمل في جو من الأمن والاستقرار".

وشدد بالقول "نحن الأحزاب جميعنا قلنا آراءنا وأفكارنا، وأعلنا عن خططنا ومشاريعنا، والتقينا مع المواطنين واستمعوا لنا، وهم اليوم سيستخدمون أصواتهم ويعطون قرارهم".

وانطلقت عملية التصويت في عموم تركيا بدءا من الساعة الثامنة صباحًا، ومن المقرر أن تستمر لغاية الساعة الخامسة عصرًا بالتوقيت المحلي.

وسيصوت الأتراك في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في البلاد لانتخاب رئيس جديد لمدة 5 سنوات، واختيار أعضاء البرلمان البالغ عددهم 600 نائب.