أوغندا والصين تبحثان نقل الكهرباء إلى جنوب السودان

أجرى الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني محادثات مع يانج يي شين، نائب رئيس شركة "سينو هيدرو كورب" الصينية العملاقة لهندسة الطاقة المائية والبناء حول إنشاء خط لنقل الكهرباء بقدرة 400 كيلو فولت لإمداد جارتها الشمالية جنوب السودان بالكهرباء، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء، نقلا عن بيان للرئاسة الأوغندية تلقته عبر البريد الإلكتروني.

ونقلت بلومبرج عن البيان الأوغندي القول ، إن خط الكهرباء الذي يبلغ طوله 138 كيلومترا والذي يربط مدينة أولويو بمدينة نيمولي على الحدود الأوغندية مع جنوب السودان سيشمل توسيع محطتين فرعيتين و بناء محطة جديدة بتكلفة تقديرية تبلغ 180 مليون دولار.

يشار إلى أن شركة سينو هيدرو قامت بتطوير محطة كاروما للطاقة الكهرومائية بقدرة 600 ميجاوات ، بقيمة 5ر1 مليار دولار ، والتي بدأت في إمداد الشبكة الوطنية الأوغندية بالكهرباء.

وبحسب هيئة الكهرباء الأوغندية أنشات أوغندا محطة كهرباء بقدرة تزيد على 1800 ميجاوات لتغطية ذروة الطلب عند 988 ميجاوات .