الخارجية السعودية: عدوان إسرائيل أضعف النظام الدولي

مع استمرار الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة للشهر السابع على التوالي، وعلى وقع توغل الدبابات الإسرائيلية في مدينة رفح أقصى جنوب القطاع، على الرغم من التحذيرات الدولية والعربية، جددت السعودية إدانتها للانتهاكات الإسرائيلية.

وقال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية الـ33 المزمع عقدها في البحرين الخميس المقبل، إن «استمرار آلة الحرب الإسرائيلية في عدوانها وخرقها لكل القوانين والأعراف الدولية دون مبالاة، في ظل غياب تفعيل آليات المحاسبة الدولية، فاقم من حجم الكارثة الإنسانية».

كما شدد في كلمته اليوم الثلاثاء، على أن «تلك الانتهاكات الإسرائيلية أضعفت مصداقية قواعد النظام الدولي ومؤسساته، وأظهرت العجز التام للمؤسسات الدولية في صون السلم والأمن الدوليين»، وذلك حسبما أفادته فضائية «العربية».

وأكد أن «المملكة عملت منذ بدء الاعتداءات غير المسبوقة على الشعب الفلسطيني، بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة على بذل الجهود كافة؛ لحشد الدعم الدولي من أجل وقف الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية، والحد من تداعيات الأزمة واتساع نطاقها».

كذلك لفت إلى أن «السعودية استضافت القمة العربية الإسلامية الاستثنائية، وشاركت في لجنة المتابعة الوزارية التي جابت معظم العواصم المؤثرة والمنظمات الدولية؛ من أجل نقل موقف موحد يدعم الشعب الفلسطيني».