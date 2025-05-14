غياب ثلاثي عن تدريبات مانشستر يونايتد

واصل مانشستر يونايتد استعداداته لنهائي الدوري الأوروبي المرتقب أمام توتنهام، وسط غياب بارز لليني يورو، ماتيس دي ليخت، وأندين هيفين، عن التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الأربعاء في مركز كارينغتون.

ويستعد الشياطين الحمر أيضا لمواجهة تشيلسي، يوم الجمعة المقبل، ضمن الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن التركيز الأكبر ينصب على النهائي الأوروبي المنتظر، يوم الأربعاء المقبل في مدينة بيلباو الإسبانية.

وبحسب الحصة التدريبية المفتوحة لوسائل الإعلام، فإن المدرب روبن أموريم يواجه أزمة حقيقية في خط الدفاع، قبل المواجهة القارية الحاسمة.

وغاب ليني يورو عن التدريبات بعدما تعرض لإصابة في القدم خلال مباراة وست هام، التي خسرها الفريق 0-2 يوم الأحد الماضي، وخرج منها وهو يعرج.

كما لم يظهر دي ليخت، الذي يعاني من إصابة تعرض لها أمام برينتفورد.

أما أندين هيفين، الذي خاض تدريبات فردية قبل إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي أمام أتلتيك بلباو، فلم يشارك في مران اليوم أيضا، ما يثير الشكوك حول لحاقه بالنهائي.

في المقابل، شارك كل من جوني إيفانز وتوبي كولير في المران، بينما اكتفى دييغو دالوت بتدريبات فردية على أمل اللحاق بالمباراة النهائية.

وتأكد رسميا غياب كل من ليساندرو مارتينيز وجوشوا زيركيزي عن باقي مباريات الموسم، بسبب الإصابة.