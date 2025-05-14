الإمارات تثمن قرار ترامب برفع العقوبات عن سوريا: تعزز النماء والازدهار

أعربت دولة الإمارات عن ترحيبها بإعلان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، رفع العقوبات عن سوريا، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل دعماً مهماً لجهود تعزيز النماء والازدهار في البلاد.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها، اليوم الأربعاء، دعمها الراسخ لتحقيق تطلعات الشعب السوري، مشيدةً بالجهود المبذولة من قبل المملكة العربية السعودية الشقيقة في هذا الصدد.

وأعربت الوزارة عن أملها في أن تُسهم هذه المستجدات في تعافي الاقتصاد والشروع في مرحلة إعادة الإعمار، بما يحقق التنمية والاستقرار للشعب السوري الشقيق.

وجددت وزارة الخارجية التأكيد على موقف دولة الإمارات الداعم لجميع الجهود المبذولة لتحقيق آمال الشعب السوري في الأمن والتعايش السلمي والتنمية.

وبطلب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رفع العقوبات عن سوريا.

وقال ترامب الثلاثاء من الرياض، إنه قرر رفع العقوبات عن سوريا بعد مناقشة هذا الأمر مع ولي العهد السعودي.

وأضاف أن قرار رفع العقوبات عن سوريا جاء لمنح السوريين فرصة جديدة.

كما وجّه كلامه للسوريين قائلاً: «اجعلونا نرى شيئا خاصا من أجل مستقبلكم»، لافتا إلى أن الولايات المتحدة قامت بالخطوة الأولى لتطبيع العلاقات مع سوريا، بعدما شهدت الكثير من البؤس.